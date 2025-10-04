Liverpool rozgląda się za styczniowymi wzmocnieniami. The Reds wytypowali już jeden z celów. Na ich radarze znalazł się Willian Pacho z Paris Saint-Germain - przekazuje Ben Jacobs.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Willian Pacho wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool w letnim okienku transferowym wydał fortunę na transfery. Mistrzowie Anglii pozyskali wiele gwiazd światowej klasy. The Reds jednak w przerwie między sezonami nie spełniły życzeń Arne Slota. Do zespołu nie trafił żaden środkowy obrońca. Władze z Anfield Road za wszelką cenę w styczniu będą chciały wzmocnić pozycję stopera.

Z informacji przekazanych przez Bena Jacobsa dowiadujemy się, że Liverpool wytypował już jeden z celów. I to prosto od triumfatora minionej edycji Ligi Mistrzów. W kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się Willian Pacho z Paris Saint-Germain. Ekwadorczyk w poprzednim sezonie był jedną z rewelacji. Defensor znakomicie wprowadził się do zespołu z Paryża i szybko zaczął odgrywać ważną rolę.

Transfer Williana Pacho będzie jednak trudny do zrealizowania dla Liverpoolu. Reprezentant Ekwadoru odgrywa ważną rolę w Paris Saint-Germain, przez co zainteresowana strona będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela. Kontrakt defensora z paryskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Willian Pacho dotychczas rozegrał 63 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Ekwadorczyk nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić dwoma asystami. Jedna z nich miała miejsce w rozgrywkach Ligue 1.