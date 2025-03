Liverpool po sezonie może zakończyć współpracę z Trentem Alexandrem-Arnoldem. The Reds rozglądają się za następcą Anglika. Pod ich obserwacją znalazł się Ola Aina z Nottingham Forest - podaje "TBR Football".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Ola Aina na radarze Liverpoolu

Liverpool w nadchodzącym letnim okienku transferowym może przejść ogromną przebudowę. The Reds bowiem mogą opuścić Mohamed Salah, Virgil van Dijk, a także Trent Alexander-Arnold. Władze z Anfield Road wciąż rozmawiają ze swoimi gwiazdami, ale obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współprace będą kontynuowane. Liderzy Premier League zatem szukają już nowych zawodników.

Nie jest żadną tajemnicą, że Liverpool rozgląda się za następcą Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik po sezonie prawdopodobnie wzmocni Real Madryt. Tymczasem The Reds uważnie przeczesują rynek, aby wytypować odpowiedniego kandydata. Jak się okazuje, władze z Anfield Road znalazły odpowiednią opcję w Premier League. Na ich celownik trafił Ola Aina, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest.

Zainteresowanie Nigeryjczykiem przez Liverpool nie jest dziełem przypadku. Prawy defensor jest jednym z największych odkryć trwającej kampanii Premier League. Zawodnik jest zobowiązany kontraktem z obecnym pracodawcą do końca czerwca. Wraz z początkiem lipca może być dostępny jako wolny agent, co mocno kusi The Reds.

Ola Aina w obecnym sezonie Premier League rozegrał 28 spotkań. W tym czasie defensor Nottingham Forest zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także jedną asystę.