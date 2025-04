Liverpool ma na oku niemieckiego pomocnika. To “nowy Kimmich”

Liverpool szuka nowego pomocnika. Na ich celowniku znalazł się Angelo Stiller z VfB Stuttgart. Reprezentant Niemiec jest porównywany do Joshuy Kimmicha - przekazuje serwis "Fichajes".

Angelo Stiller łączony z Liverpoolem

Liverpool pewnym krokiem zmierza po kolejny tytuł mistrza Premier League. Podopiecznym Arne Slota już tylko kataklizm może zabrać trofeum. The Reds jednak również mają dużo do myślenia w kwestii budowy składu. Po sezonie Anfield Road mogą opuścić największe gwiazdy, zatem władze klubu już rozglądają się za wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Liverpoolu przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż liderzy Premier League od pewnego czasu interesowali się Joshuą Kimmichem. The Reds jednak znaleźli zawodnika z Bundesligi, który jest porównywany do gwiazdy Bayernu Monachium. Na celowniku zespołu z Anfield Road znalazł się Angelo Stiller, który na co dzień reprezentuje barwy VfB Stuttgart.

Liverpool będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić reprezentanta Niemiec. Jak się okazuje, The Reds planują przeznaczyć na transfer 24-latka całkiem pokaźną kwotę. Wspomniane źródło zaznacza, że liderzy Premier League są w stanie zaoferować za pomocnika aż 50 milionów euro.

Angelo Stiller jest niewątpliwie jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Bundeslidze. W trwającej kampanii 24-latek rozegrał 41 spotkań w koszulce VfB Stuttgart. W tym czasie Niemiec zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst.