Liverpool zabezpiecza przyszłość wielkiego talentu. Ważny ruch mistrza Anglii

Liverpool dopiął swego. 17-letni Rio Ngumoha podpisał profesjonalną umowę z Anfield i będzie związany z klubem do czerwca 2028 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Rio Ngumoha podpisał profesjonalny kontrakt z Liverpoolem

Liverpool znakomicie rozpoczął sezon 2025/26, zdobywając komplet punktów i obejmując prowadzenie w tabeli Premier League. Szczególnie decydujące były gole zdobywane w końcówkach spotkań, które zapewniły zwycięstwa nad rywalami.

W dramatycznym meczu z Newcastle United na St. James’ Park wyróżnił się Rio Ngumoha, który wszedł z ławki rezerwowych i w doliczonym czasie gry zdobył zwycięską bramkę dla mistrzów Anglii. Skrzydłowy tym samym został najmłodszym strzelcem w historii klubu – miał zaledwie 16 lat i 361 dni.

Skrzydłowy dołączył do The Reds w ubiegłym roku z Chelsea i bardzo szybko zrobił wrażenie na Arne Slocie. Debiut w seniorskiej drużynie nastąpił na początku 2025 roku w Pucharze Anglii, ale prawdziwy przełom nastąpił podczas okresu przygotowawczego. W letnich sparingach Ngumoha strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.

Kolejnym potwierdzeniem jego potencjału był debiut w Lidze Mistrzów w wygranym meczu z Atletico Madryt, gdzie zdobył miejsce w kadrze The Reds kosztem Federico Chiesy. Teraz Liverpool oficjalnie poinformował, że Ngumoha podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku. Co ciekawe, 17-letni zawodnik ma nigeryjskie korzenie. Serwis Transfermarkt.de wycenia utalentowanego skrzydłowego na 10 milionów euro.