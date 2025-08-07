Liverpool idzie na całość. Trzy wielkie gwiazdy na liście życzeń

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Isak priorytetem. Kto jeszcze może trafić do Liverpoolu?

Liverpool tego lata wydał już wielkie pieniądze, ściągając czterech zawodników – Jeremiego Frimponga, Milosa Kerkeza, Floriana Wirtza oraz Hugo Ekitike. Nie kończy na tym swoich działań, planując kolejne hitowe wzmocnienia. Bardzo prawdopodobna jest sprzedaż Darwina Nuneza do Arabii Saudyjskiej – wcześniej Anfield opuścił też Luis Diaz, który dołączył do Bayernu Monachium. Powstała luka na przynajmniej jeszcze jeden wielki transfer.

The Reds celują w tym przypadku w nazwiska z najwyższej półki. Priorytetem pozostaje Alexander Isak, który swoim zachowaniem wymusza na władzach Newcastle United odejście. Jego przybycie do klubu nie jest natomiast przesądzone, gdyż kluczowa kwestia dotyczy ostatecznej kwoty transferu. Do tej pory Newcastle miało zbyt wygórowane żądania.

Jeśli Liverpool ostatecznie zrezygnuje z Isaka, alternatywą dla niego jest Bradley Barcola. Wiosną był tylko rezerwowym, stąd myśli o opuszczeniu PSG. Kwota jego wykupu mogłaby sięgnąć nawet 100 milionów euro. Trzecim nazwiskiem na liście życzeń jest Rodrygo – w tym przypadku również możliwa jest zmiana klubu. Real Madryt go nie wypycha, ale zrozumie, jeśli ten postanowi odejść do Premier League. Na ten moment The Reds skupiają się natomiast wyłącznie na Isaku, który otrzymał zakaz na treningi z resztą zespołu Srok.