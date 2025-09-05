Liverpool wytypował następcę Salaha. Transfer wart ponad 100 mln euro

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool szuka następcy Salaha. Faworytem Michael Olise

Dopiero co zamknęło się letnie okienko transferowe, a Liverpool już planuje przyszłość. Jak donosi Daily Mail, na celowniku angielskiego klubu znalazł się Michael Olise. Gwiazdor Bayernu Monachium jest postrzegany jako idealny, długoterminowy następca Mohameda Salaha. Chociaż Egipcjanin przedłużył kontrakt do 2027 roku, to władze klubu z Anfield zdają sobie sprawę, że wkrótce będą potrzebować nowego ofensywnego piłkarza. Transfer 23-letniego Francuza może dojść do skutku już w przyszłym roku.

Michael Olise świetnie rozpoczął przygodę w Bayernie. W swoim pierwszym sezonie w Bundeslidze zdobył tytuł „debiutanta roku”. Pomógł także zespołowi odzyskać mistrzostwo Niemiec. Zanotował łącznie 20 goli i 23 asysty we wszystkich rozgrywkach. Francuski zawodnik dołączył do niemieckiego giganta z Crystal Palace za kwotę 50 milionów funtów.

Szefowie Bayernu już wtedy wierzyli, że sprowadzili piłkarza wartego dużo więcej. Dlatego możliwe przejście Olise’a do Liverpoolu z pewnością nie będzie tanie. Portal Transfermarkt wycenia Francuza na równe 100 milionów euro i można się spodziewać, że kwota ewentualnego transferu wyniesie co najmniej tyle.

Mohamed Salah w przyszłym roku skończy 34 lata, a więc poszukiwania następcy są naturalnym krokiem The Reds. Egipcjanin może potrzebować większego odpoczynku w kolejnych latach kariery i to mógłby mu zapewnić Olise.