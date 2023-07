Pierwotny plan zakładał zatrzymanie Thiago Alcantary do końca kontraktu. Teraz wydaje się, że Liverpool będzie skłonny sprzedać Hiszpana, jeśli tylko pojawi się satysfakcjonująca oferta.

fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Kontrakt Thiago Alcantary obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Liverpool rozważa sprzedaż Hiszpana w letnim okienku transferowym

32-latek często ma problemy zdrowotne i zarabia duże pieniądze

The Reds poświęcą weterana?

Rewolucja w środku pola jest głównym celem Liverpoolu na letnie okienko. Z zespołem pożegnali się już Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Arthur Melo oraz Fabio Carvalho. Nie brakuje także kosztownych transferów. The Reds ściągnęli Alexisa Mac Allistera i Dominika Szoboszlaia.

Angielskie media sugerują, że na tym nie koniec. Ekipa Jurgena Kloppa zamierza pozyskać jeszcze przynajmniej jednego środkowego pomocnika. Co więcej, poważnie rozważa rozstanie z Thiago Alcantarą. Pierwotnie Hiszpan miał zostać w klubie do 2024 roku, kiedy to wygasa jego kontrakt. Teraz plany mogą ulec zmianie.

32-latek mierzy się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu regularnej gry w Premier League. Sezon 2022/2023 zakończył z zaledwie 18 ligowymi występami na koncie. Liverpool niepokoi się tym faktem, dlatego jest otwarty na sprzedaż. Dojdzie do tego, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Zobacz również: Następca Bellinghama wylądował w Dortmundzie. Borussia nie szczędziła na transferze