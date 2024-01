Fabio Carvalho wrócił do Liverpoolu z wypożyczenia w RB Lipsk. Jak przekazał Fabrizio Romano portugalski skrzydłowy ponownie uda się na wypożyczenie. Zainteresowane są nim kluby Premier League.

IMAGO / Christian Schroedter Na zdjęciu: Fabio Carvalho

Fabio Carvalho wrócił po sześciu miesiącach w Lipsku do Liverpoolu

Portugalczyk nie mógł liczyć w Bundeslidze na regularną grę

Skrzydłowy zostanie ponownie wypożyczony, a prawdopodobnym kierunkiem jest jedna z drużyn Premier League

Fabio Carvalho na celowniku klubów Premier League

Liverpool nie był zadowolony z czasu gry, jaki otrzymuje Fabio Carvalho w Lipsku. Z tego względu postanowił, że Portugalczyk wróci zimą do klubu, a następnie zostanie ponownie wypożyczony. Tym razem angielski klub będzie oczekiwał zapisu o gwarancji minut na boisku dla swojego podopiecznego.

Z najnowszych doniesień, jakie przekazał Fabrizio Romano wynika, że 21-latek może dołączyć do jednej z ekip w Premier League. Dziennikarz poinformował, że do klubu wpłynęły zapytania o skrzydłowego, lecz dotyczyły one transferu. “The Reds” nie chcą pozbywać się piłkarza, ponieważ wiążą z nim przyszłość już w przyszłym sezonie.

Fabio Carvalho podczas wypożyczenia w Lipsku wystąpił w 15 meczach. Łącznie na boisku przebywał przez 360 minut. Jego umowa z Liverpoolem wygasa dopiero w 2027 roku, a jego umiejętności wycenia się na 14 milionów euro.

