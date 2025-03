Liverpool zastąpi van Dijka rodakiem?! Zaskakujący kandydat

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Hecke następcą van Dijka?

Virgil van Dijk wciąż czeka z ostateczną decyzją na temat przyszłości. Z medialnych doniesień wynika, że Liverpool złożył mu ofertę przedłużenia wygasającego kontraktu, ale nie dostał konkretnej odpowiedzi. Gwiazdor może poczekać nawet do końca sezonu, kiedy to będzie miał na stole więcej propozycji. Czas oczywiście działa na jego korzyść, zwłaszcza, że wciąż prezentuje się znakomicie.

Priorytetem dla The Reds jest dogadanie się z liderem defensywy, ale istnieje ryzyko, że ostatecznie dojdzie do pożegnania. Wobec tego klub chce się przygotować i sprowadzić tego lata nowego obrońcę. “Give Me Sport” ujawnia, że kandydatem jest Jan Paul van Hecke, grający na co dzień w Brighton. Rodak van Dijka to kluczowa postać swojego zespołu i jeden z najlepszych piłkarzy na tej pozycji w Premier League. Swoją dyspozycją potwierdza, że jest gotowy na transfer do ekipy z najwyższej półki.

Kwota potencjalnego transferu dwukrotnego reprezentanta Holandii nie jest znana. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 32 miliony euro, a umowa z Brighton obowiązuje do 2027 roku.

🚨 Liverpool are contemplating a summer move for Brighton defender Jan Paul van Hecke.



(Source: @GiveMeSport) pic.twitter.com/Ejy4cRzZ5p — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 11, 2025

Van Hecke mógłby trafić do Liverpoolu nawet w przypadku pozostania van Dijka. Opuścić Anfield latem może bowiem także Ibrahima Konate, który znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej jeden stoper pożegna się po sezonie z liderem tabeli Premier League.