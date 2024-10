Liverpool szuka nowego obrońcy. Slot wybiera spośród dwóch kandydatów

Liverpool wyznaczył dwie opcje do wzmocnienia formacji defensywnej na lato przyszłego roku. Według portalu caughtoffside.com The Reds wybiorą kogoś z dwójki Goncalo Inacio lub Loic Bade.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Goncalo Inacio lub Loic Bade priorytetem Liverpoolu na lato 2025

Liverpool chce przebudować linię defensywną podczas letniego okna transferowego w przyszłym roku. Na ten moment nadal nie wiadomo czy Virgil van Dijk pozostanie w klubie. Kontrakt holenderskiego stopera wygasa w czerwcu i wciąż nie został przedłużony. Władze klubu z Anfield Road wydają się być zdeterminowane, aby na wypadek rozstania z kapitanem, sprowadzić odpowiedniego następcę.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z najnowszych doniesień portalu caughtoffside.com wynika, że na liście życzeń Liverpoolu znalazły się dwa nazwiska. Na duży transfer mają szanse Goncalo Inacio i Loic Bade. Portugalczyk to wychowanek Sportingu CP, gdzie występuje do dziś. Z kolei Francuz to obrońca Sevilli, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w akademii Paris FC.

Zdecydowanie łatwiej będzie przeprowadzić transfer Loica Bade, bowiem obrońca ma w kontrakcie klauzulę wykupu rzędu 42 milionów funtów. Liverpool jest przekonany, że jeśli wybór padnie na 24-latka, to potencjalna transakcja przebiegnie bez zastrzeżeń. Natomiast sprowadzenie Inacio wymagałoby nieco większego nakładu finansowego. 23-latek to jeden z najbardziej rozchwytywanych młodych obrońców. W gronie zainteresowanych na wychowanka Sportingu znajduje się kilka czołowych klubów w Europie.

Oczywiście poza dwójką Bade/Inacio w notesach skautów Liverpoolu zapisane były również takie nazwiska jak Gleison Bremer czy Marc Guehi. W przypadku Brazylijczyka ewentualny transfer przekreśla poważna kontuzja, której doznał niedawno w Lidze Mistrzów. Zaś reprezentant Anglii został wyceniony przez Crystal Palace za drogo, co przekreśla szanse The Reds na angaż stopera Orłów.