Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Goncalo Inacio zastąpi Virgila van Dijka w Liverpoolu?

Liverpool nie może być pewny zatrzymania na dłużej Virgila van Dijka, którego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Co prawda, strony prowadzą negocjacje w sprawie przedłużenia umowy, ale jeszcze nie osiągnięto porozumienia i nie wiadomo, czy takowe zostanie znalezione. The Reds muszą więc przygotować się na scenariusz, który zakłada odejście jednej z największych gwiazd zespołu.

Dlatego włodarze Czerwonych bacznie monitorują rynek transferowy w kontekście poszukiwań nowego stopera. Dotychczas z Liverpoolem łączono takich zawodników jak między innymi Loic Bade, Cristhian Mosquera czy Mohamed Simakan. Jak przekonuje brytyjski portal “CaughtOffside”, na przygotowaną przez władze angielskiego giganta listę kandydatów właśnie trafił kolejny piłkarz, a mianowicie Goncalo Inacio.

23-letni stoper to czołowy zawodnik Sportingu Lizbona, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Dwunastokrotny reprezentant Portugalii jest dostępny za około 60 milionów euro, ponieważ dokładnie tyle wynosi jego klauzula odstępnego. Dotychczasowy bilans mierzącego 186 centymetrów obrońcy w drużynie Lwów to 181 meczów, 16 bramek i 11 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro.

Goncalo Inacio wydaje się więc bardzo ciekawą opcją, jeśli chodzi o zastąpienie Virgila van Dijka na Anfield Road. Warto dodać, że kapitan Liverpoolu nie dokończył spotkania Holandii z Węgrami (1:1) w ramach 3. kolejki Ligi Narodów. W 79. minucie holenderski defensor otrzymał bowiem drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.