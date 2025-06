Liverpool skontaktował się z wielką gwiazdą. On może zastąpić Nuneza

Liverpool jest o krok od sprzedaży Darwina Nuneza, który wyraził zgodę na transfer do Napoli. Jak poinformował portal Correio de Manha, The Reds już nawiązali kontakt z możliwym następcą.

Darwin Nunez

Liverpool nawiązał kontakt z Gyokeresem

Odejście Darwina Nuneza do Napoli może otworzyć drzwi do kolejnego głośnego transferu Liverpoolu. Urugwajski napastnik, który zgodził się na przenosiny do Włoch, jest wyceniany przez The Reds na około 50 milionów euro. Jednocześnie klub z Anfield nie zamierza pozostawać z luką w ataku i z tego powodu rozpoczęto poszukiwania nowego środkowego snajpera.

Transfer Nuneza do Liverpoolu z Benfiki w 2022 roku kosztował aż 85 milionów euro. Jednak napastnik nie spełnił oczekiwań, dlatego teraz klub naciska na jego sprzedaż, aby odzyskać przynajmniej część zapłaconej kwoty. Zdobyte pieniądze mogą posłużyć do nowego zakupu i ponoć The Reds już rozpoczęli rozmowy z potencjalnym następcą.

Faworytem stał się Viktor Gyokeres, który imponuje formą w Portugalii. W ciągu ostatnich miesięcy jego skuteczność przyciągnęła uwagę nie tylko Liverpoolu, ale także Manchesteru United i Arsenalu. Sporting ustalił cenę na poziomie 80 milionów euro, co może być wyzwaniem finansowym, ale Liverpool może być na to gotowy po odejściu Nuneza.

Kontakt z Gyokeresem jest dopiero na wstępnym etapie, a innym kandydatem do zastąpienia Nuneza jest Alexander Isak. Jednak w jego przypadku sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ Newcastle w ogóle nie myśli o sprzedaży.