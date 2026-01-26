Liverpool rzucił wyzwanie Chelsea. Gigant szykuje głośny transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jeremy Jacquet na celowniku Liverpoolu

Liverpool w styczniu nie wygrał żadnego meczu w Premier League. Zawodnicy Arne Slota zremisowali cztery spotkania, a w 23. kolejce przegrali z AFC Bournemouth (2:3) po golu straconym w doliczonym czasie gry. Gra defensywna mistrzów Anglii pozostawia wiele do życzenia, co sprawia, że klub rozważa wzmocnienia w tej strefie boiska.

W Anglii wielkie zainteresowanie wzbudza Jeremy Jacquet, który reprezentuje barwy Rennes. Wiele wskazywało na to, że 20-letni francuski obrońca przeniesie się do Chelsea. W ostatnich dniach do wyścigu włączył się również Liverpool, co potwierdza Fabrizio Romano. Zawodnik znajduje się także na radarze Bayern Monachium.

Chelsea próbowała pozyskać Jacqueta w styczniowym oknie transferowym, ale oferta została odrzucona przez francuski klub. Tymczasem The Reds szukają jakościowego następcy dla Ibrahimy Konate, który latem ma opuścić Anfield. Jacquet łączy w sobie warunki fizyczne i techniczne niezbędne w Premier League.

Zawodnik prawdopodobnie będzie chciał spróbować swoich sił w Anglii, jednak jego decyzja musi być przemyślana. Najważniejsze dla młodego Francuza będzie dołączenie do zespołu, w którym będzie odgrywać istotną rolę w wyjściowym składzie. W trwającym sezonie 20-latek rozegrał 18 meczów, a jego wartość rynkowa, według Transfermarkt.de, wynosi 20 milionów euro.