Imago / Thomas Haesler Na zdjęciu: Ko Itakura

Liverpool monitoruje postępy Ko Itakury z Borussii Mönchengladbach

Japończyk był obserwowany przez wysłanników angielskiego klubu

Obrońca łączony jest też z transferem do Napoli oraz Tottenhamu

Liverpool obserwuje Ko Itakurę

Liverpool zimą na pewno będzie chciało sprowadzić na Anfield Road nowego środkowego obrońcę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Joel Matip doznał kontuzji, która wyłączyła go z gry do końca sezonu. Wśród kandydatów, którzy mogą trafić do The Reds znajduje się japoński piłkarz Borussii Monchengladbach – Ko Itakura.

Jak przekazał Fabrizio Romano na portalu X skauci Liverpoolu obserwowali na żywo kilka spotkań 26-letniego zawodnika. Itakura w tym sezonie przykuł uwagę kilku klubów jak Napoli czy Tottenham.

W tym sezonie środkowy obrońca jak dotąd zagrał 8 meczów, w których strzelił 2 bramki. Od października reprezentant Japonii zmaga się z kontuzją kostki, przez którą opuścił większą część dotychczasowego sezonu. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do 2026 roku, a od lipca aktywna będzie klauzula wykupu Japończyka.

