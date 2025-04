Liverpool idzie po Rodrygo! Gwiazda Realu odpowiada

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo nie zamierza odchodzić z Realu

Liverpool ma świadomość, że Mohamed Salah po sezonie najprawdopodobniej odejdzie. Na Anfield szykowana jest więc rewolucja kadrowa, a jeden z priorytetów to zastąpienie egipskiego gwiazdora. Władze klubu uznały, że najlepszym kandydatem jest Rodrygo, który powinien znakomicie wpasować się do drużyny Arne Slota. Brazylijczyk cechuje się znakomitym wyszkoleniem technicznym i wszechstronnością, dlatego The Reds chcieliby uczynić go liderem całej ofensywy. Na Santiago Bernabeu jest z kolei tylko jednym z wielu, a media skupiają się bardziej na takich zawodnikach, jak Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Jude Bellingham.

Na transfer Rodrygo Liverpool byłby w stanie wydać nawet 140 milionów euro. Nieoficjalnie mówi się, że właśnie taka oferta została wysłana do Madrytu. Angielski gigant jest pewny swego, lecz dziennikarz Ben Jacobs sugeruje, że szanse na zrealizowanie transferu są znikome. Real byłby otwarty na sprzedaż gwiazdora, lecz ten nie zamierza nigdzie się wybierać.

W tej chwili nie są prowadzone zaawansowane rozmowy między klubami. Sam Rodrygo skupia się na tym, aby wywalczyć jeszcze lepszą pozycję w zespole i przyćmić pozostałych kluczowych piłkarzy. Nie interesuje go transfer do innej ekipy, w tym również Liverpoolu.

24-latek rozgrywa imponujący sezon. W 44 meczach uzbierał 13 bramek oraz 9 asyst, choć w jego przypadku to nie statystyki są najważniejsze. Wiele razy pokazywał, że potrafi dźwignąć zespół w trudnym momencie.