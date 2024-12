Real straci pomocnika? Liverpool ten transfer uznaje jako priorytet

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Aurelien Tchouameni celem Liverpoolu na styczeń 2025

Liverpool jest dzisiaj w niezwykłej dyspozycji. Zmiana na stanowisku trenera w ekipie z Premier League upłynęła bezboleśnie i pod dowództwem Arne Slota drużyna prezentuje wciąż dużą jakość, jak to miało miejsce w erze trenera Juergena Kloppa. Fichajes.net przekonuje natomiast, że niebawem The Reds mogą wzmocnić się jednym z pomocników z Realu Madryt.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło podaje, że Aurelien Tchouameni znalazł się na radarze Liverpoolu. Francuz ostatnio nie ma łatwego życia w ekipie z La Liga. Chociaż piłkarz jest ceniony przez trenera Carlo Anceloittiego, to jednak kibice są rozczarowani postawą gracza. To może sugerować transfer z udziałem zawodnika i to już w 2025 roku.

Fichajes.net przekonuje, że entuzjastą talentu Tchouameniego jest przede wszystkim Arne Slot. Francuz podobno do tego stopnia budzi zainteresowanie angielskiej ekipy, że jest on traktowany jako jeden z głównych celów na zbliżające się styczniowe okno transferowe.

Tchouameni koncentruje się na występach w szeregach Los Blancos. Chce jednocześnie odzyskać zaufanie kibiców Realu. Niemniej ewentualna przeprowadzka piłkarza do Liverpoolu może być dla niego ciekawą alternatywą.

24-letni pomocnik ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii piłkarz wystąpił w 21 spotkaniach, spędzając na boisko ponad 1600 minut.

