Liverpool wkrótce może wzmocnić środek pola. The Reds rozważają pozyskanie Mortena Frendrupa. Genoa ma problemy finansowe, przez co może sprzedać swoją gwiazdę już w styczniowym okienku - podaje "Tuttomercatoweb".

Sipa US / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu oraz Morten Frendrup

Morten Frendrup może wzmocnić Liverpool

Jednym z głównych celów Liverpoolu w minionym letnim okienku transferowym było pozyskanie pomocnika o profilu defensywnym. Tak się jednak nie stało. Arne Slot został zmuszony grać na szóstce Ryanem Gravenberchem. I trzeba przyznać, że okazało się to strzałem w dziesiątkę. Holender obecnie gra prawdopodobnie swój najlepszy futbol w karierze. The Reds jednak nie porzucili myśli o wzmocnieniu środka pola.

Od wielu miesięcy z przeprowadzką do Liverpoolu łączony jest Morten Frendrup z Genoi. Duńczyk to wyróżniający się pomocnik w całej Serie A, zatem zainteresowanie The Reds nie powinno dziwić. Jednak latem ostatecznie nie doszło do przyjścia 23-latka na Anfield Road. Wszystko jednak może się zmienić w nadchodzących tygodniach.

Jak informuje serwis „Tuttomercatoweb”, Liverpool wciąż rozważa pozyskaniem Mortena Frendrupa. Do transferu może dojść już w styczniowym okienku. Genoa bowiem jest gotowa na sprzedaż 23-latka. Włoski klub ma spore problemy finansowe i chce spieniężyć odejście swojej gwiazdy. Władze ze Stadio Luigi Ferraris oczekują ofert za wychowanka Brondby jedynie 20 milionów euro.

Morten Frendrup w obecnej kampanii rozegrał 17 spotkań. Reprezentant Danii zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej Genoi z Cagliari Calcio.