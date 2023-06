Liverpool chce latem zakontraktować obrońcę, który będzie uzupełniał blok defensywny obok Virgila van Dijka. The Reds rozglądają się za młodym zawodnikiem, grającym bliżej lewej strony boiska.

Liverpool spróbuje latem ściągnąć nowego środkowego obrońcę

The Reds dopatrzyli się potrzeby pozyskania partnera dla Virgila van Dijka

Wśród głównych kandydatów są Goncalo Inacio i Micky van de Ven

The Reds szykują transfer utalentowanego defensora

Celem Liverpoolu na letnie okienko transferowe jest odmłodzenie kadry, a także pozyskanie zawodników, którzy są głodni sukcesów. Do tej pory The Reds sfinalizowali transakcję z udziałem Alexisa Mac Allistera. To dopiero początek działań nad wzmocnieniami, a niebawem kibice mogą spodziewać się kolejnych.

Jednym z głównych zadań pionu sportowego jest znalezienie odpowiedniego defensora, który będzie w przyszłym sezonie partnerem Virgila van Dijka. Zarówno Joe Gomez, jak i Joel Matip nie prezentują zbyt dobrej dyspozycji, dlatego zastąpienie ich byłoby optymalnym rozwiązaniem. Liverpool przygotował konkretny profil, którego będzie się trzymał przy rozpatrywaniu kolejnych kandydatur.

Poszukiwany jest młody obrońca, który gra bliżej lewej strony boiska. Wśród głównych opcji wymienieni zostali Micky van de Ven z Wolfsburga oraz Goncalo Inacio ze Sportingu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obaj tego lata zmienią swoje kluby.

