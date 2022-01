PressFocus Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga nie zniknął z radarów Liverpoolu, choć latem ubiegłego roku przeniósł się do Realu Madryt. Wielkim zwolennikiem talentu młodego Francuza jest Juergen Klopp, którzy chętnie w przyszłości widziałby go w swoim zespole. Na razie The Reds muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i obserwować sytuację zawodnika w Realu Madryt.

Eduardo Camavinga dołączył do Realu Madryt w sierpniu ubiegłego roku

19-letni pomocnik na razie nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie

Sytuację piłkarza w klubie z Santiago Bernabeu zamierzają obserwować przedstawiciele Liverpoolu

Liverpool nadal marzy o Camavindze

Królewscy z ubiegłym roku wygrał wyścig o pozyskanie Camavingi i sprowadził go na Santiago Bernabeu za 31 milionów euro. Latem ubiegłego roku złożenie oferty w sprawie pozyskania piłkarza rozważali również przedstawiciele Liverpoolu, ale szybsi okazali się już odpowiednicy z Madrytu.

19-latek w obecnym sezonie rozegrał w barwach 21 spotkań, zdobywając jednego gola. Choć często pojawia się na boisku, to w zdecydowanej w większości przypadku wchodząc z ławki na rezerwowych i spędzając na nim tylko kilkanaście minut. Camavinga, biorąc pod uwagę konkurencję o miejsce w drużynie, musiał liczyć się z taką sytuacją. Obecnie wyżej w hierarchii trenera Carlo Ancelottiego znajdują się doświadczeni Toni Kroos, Luka Modrić, Casemiro, a także Fede Valverde.

Nie jest to na pewno powód do paniki, ale Camavinga musi również zdawać sobie sprawę, że w innych klubach prawdopodobnie miałby większe szanse na regularniejsze występy w większym wymiarze czasowym. Tak prawdopodobnie byłoby między innymi w Liverpoolu, w którego środku pola powstała duża dziura po odejściu Georginio Wijnalduma.

Jak informuje El Nacional, na Anfield Road zdają sobie sprawę, że sprowadzenie Camavingi w najbliższym czasie nie będzie możliwe. Real Madryt nie zamierza się bowiem z nim rozstawać zaledwie rok po sprowadzeniu go do zespołu i nie będzie przyjmował żadnych ofert.

W Liverpoolu zamierzają jednak wykazać się cierpliwością i czekać na ewentualną możliwość pozyskania Francuza tak długo, jak będzie trzeba.

Zobacz także: Talent kuszony przez Liverpool. “Musi twardo stąpać po ziemi”