Liverpool nie rezygnuje. Kolejna oferta za obrońcę

Liverpool jeszcze nie zamknął letniego okienka transferowego. The Reds chcą wzmocnić defensywę. W tym celu zamierzają złożyć kolejną ofertę za obrońcę ligowego rywala, informuje Nicolo Schira.

Craig Mercer/ Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi i Mohamed Salah (Crystal Palace - Liverpool)

Liverpool gotowy spełnić warunki Crystal Palace

Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni – to zawodnicy, którzy w lecie zasilili szeregi mistrzów Anglii. Liverpool łącznie wydał blisko 340 milionów euro, a wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. The Reds ciągle walczą o pozyskanie Alexandra Isaka, ponadto negocjują także transfer środkowego obrońcy. Celem numer jeden jest Marc Guehi.

Klub z Anfield Road osiągnął porozumienie z 25-latkiem w kwestii warunków pięcioletniego kontraktu. Jednak Crystal Palace nadal niezbyt chętnie patrzy na możliwość rozstania się ze swoim kapitanem – nawet jeżeli jego obecna umowa wygasa już wraz z końcem tego sezonu. 23-krotny reprezentant Anglii nie zamierza jej przedłużyć.

Guehi został wyceniony przez Orły na około 40 milionów euro i taką kwotę Liverpool jest w stanie przelać na konto ligowego rywala. Jednak londyńczycy, chociaż już poniekąd pogodzili się z możliwą stratą środkowego obrońcy, zaakceptują propozycję The Reds dopiero wtedy, gdy uda im się pozyskać jego następcę.

Liverpool czeka na odpowiedź Palace. Transfer Guehiego nie jest bliski finalizacji, jednak także nie został jeszcze wykluczony.