Liverpool musi rozbić bank. 100 milionów funtów za gwiazdę

Liverpool będzie musiał rozbić bank, jeśli chce pozyskać piłkarza Brighton. Z informacji TeamTalk wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Carlos Baleba. Mewy oczekują ponad 100 mln funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Minimum 100 mln funtów – na tyle Brighton wyceniło Balebę

Liverpool mimo wydatków na transfery na poziomie prawie 500 milionów euro wciąż myśli o kolejnych wzmocnieniach. Latem przyszłego roku celem ma być pozyskanie zawodnika grającego na pozycji numer sześć. Co ciekawe w mediach pojawił się już kandydat numer jeden.

Jak poinformował serwis TeamTalk, na Anfield Road są zainteresowani Carlosem Balebą. Kameruńczyk na co dzień gra na boiskach Premier League, broniąc barw Brighton & Hove Albion. 21-latek jest uważany za spory talent, przez co przyciąga uwagę topowych klubów. Minionego lata zabiegał o niego m.in. Manchester United, lecz Czerwone Diabły zrezygnowały ze względu na kwotę transferu.

Brighton nie chce sprzedać pomocnika za mniej niż 100 milionów funtów. Właśnie taką kwotę usłyszał Liverpool w kontekście potencjalnej transakcji z udziałem Baleby. Każda propozycja poniżej tej wartości będzie automatycznie odrzucana. Reprezentant Kamerunu jak dotąd rozegrał na angielskich boiskach 84 spotkania, w których zdobył 4 gole i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.

Przypomnijmy, że latem Liverpool dokonał kilku głośnych transferów. Drużynę wzmocnił m.in. Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez czy Jeremie Frimpong. Na ten moment podopieczni Arne Slota z kompletem punktów zajmują 1. miejsce w Premier League.