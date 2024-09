Liverpool może znaleźć następcę Salaha w Chelsea

Liverpool niebawem może zostać zmuszony szukać następcy Mohameda Salaha. Według wieści Fichajes.net plan B może opierać się na pozyskaniu przez The Reds piłkarza Chelsea.

fot. PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Mohamed Salah

Liverpool zainteresował się Mychajło Mudrykiem

Liverpool musi się liczyć z tym, że po zakończeniu trwającego sezonu z klubem pożegna się Mohamed Salaha. Egipcjanin to bez wątpienia jedna z największych gwiazd The Reds i jeden z liderów drużyny. W związku z tym znalezienie jego następcy nie będzie łatwe dla sterników klubu z Anfield Road. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło znane z informacji i spekulacji transferowych przekazało natomiast, że na radarze Liverpoolu znajduje się Mychajło Mudryk z Chelsea. Ukrainiec co prawda zaliczył niezły start w ekipie z Londynu. Niemniej ostatnio już tak nie błyszczy. Ogólnie w tym sezonie zawodnik zaliczył tylko trzy występy w Premier League, spędzając w nich na boisku łącznie 80 minut.

Mudryk trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku za 70 milionów euro. Piłkarz ma kontrakt ważny z klubem z Londynu do 2031 roku. Niemniej sternicy The Reds są gotowi spróbować pozyskać zawodnika, mogąc wyłożyć na transakcję 35 milionów euro. Chociaż transakcja wraz z ewentualnymi bonusami mogłaby kosztować Liverpool nawet 50 milionów euro.

Dla reprezentanta Ukrainy przeprowadzka do ekipy dowodzonej przez Arne Slota mogłaby być kolejna ciekawą szansą na pokazanie się w szeregach jednego z gigantów Premier League. Mobilizująco na Mudryka może natomiast działać to, że zostałby pozyskany do Liverpoolu jako następca Salaha.

