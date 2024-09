Inter, Juventus i Newcastle celują w gwiazdę Ligue 1

Inter Mediolan, Juventus i Lille to kluby, które wykazują zainteresowanie ofensywnym zawodnikiem Lille. Interesujące wieści w tej sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Prezes i dyrektor sportowy Interu Mediolan Giuseppe Marotta

Jonathan David na radarze trzech gigantów

Inter Mediolan z Juventusem zwykle biorą udział w emocjonujących rywalizacjach w Serie A. Niewykluczone natomiast, że wkrótce oba kluby stoczą bój o to, aby pozyskać Jonathana Davida z Lille. Chętne na transfer z udziałem piłkarza jest też Newcastle United, twierdzi serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że przedstawiciele Serie A już od dłuższego czasu przyglądają się zawodnika. Mimo że transakcja z udziałem piłkarza nie została jeszcze dopięta, to jednak Inter i Juventus wciąż pracują nad tym, aby pozyskać zawodnika. Kanadyjczyk miałby oczywiście wpłynąć na poprawę jakości w ofensywie.

Tymczasem najnowsze wieści medialne wskazują, że także jeden z klubów z Premier League chce mieć Davida u siebie. Mając na uwadze to, że Newcastle dysponuje dużymi środkami finansowymi, to na dzisiaj wygląda na to, że właśnie ekipa z ligi angielskiej może mieć największe szanse na transfer z udziałem piłkarza.

David trafił do ekipy z Ligue 1 w sierpniu 2020 roku z KAA Gent. Belgowie zarobili na transakcji 27 milionów euro. Tymczasem w trakcie trwającego sezonu 56-krotny reprezentant Kanady wystąpił w 11 spotkaniach. Zdobył w nich siedem bramek, a także zaliczył dwie asysty. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 50 milionów euro.

Czytaj więcej: Real Madryt z planem B na wzmocnienie prawej obrony