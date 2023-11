IMAGO / Propaganda / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mohamed Salah

FC Liverpool rozważa sensacyjny ruch transferowy

Kylian Mbappe może trafić na Anfield Road

Angielski klub byłby w stanie poświęcić Salaha, aby Francuz dołączył latem do klubu

Liverpool myśli nad sprowadzeniem Mbappe

Mohamed Salah może latem opuścić Anfield Road po 7 latach gry. Egipcjanin był w poprzednim oknie transferowym łączony z przejściem do saudyjskich klubów. Liverpool odrzucił wtedy oferty opiewające na kwotę 150 milionów euro. Jednak władze klubu mogą rozważyć sprzedaż gwiazdy. Po pierwsze kontrakt 31-latka wygasa w czerwcu 2025 roku, więc może to być ostatnia szansa, aby zarobić konkretną kwotę. Po drugie według doniesień “TeamTalk” do klubu z Premier League trafić może Kylian Mbappe. Francuzowi kończy się kontrakt z PSG po zakończeniu obecnego sezonu. “The Reds” według angielskiego portalu są w stanie poświęcić Salaha, aby pozyskać najlepszego piłkarza na świecie.

Nazwisko Mbappe najczęściej łączone jest z transferem do Realu Madryt. Saga transferowa z udziałem hiszpańskiego klubu i 24-latka ciągnie się od kilku sezonów. W bieżącej kampanii piłkarz PSG zagrał 17 spotkań, w których strzelił 17 bramek. Zawodnik wyceniany jest na 180 milionów euro. Największym problemem w sprowadzeniu Mbappe na Anfield Road mogą być zarobki reprezentanta Francji. W Paryżu zarabia on prawie 60 milionów euro. Aczkolwiek, jeśli angielski klub sprzeda Mo Salaha, to z pewnością znajdzie w klubowej kasie odpowiednią kwotę na kontrakt gwiazdora.