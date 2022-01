fot. PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Liverpool FC według najnowszych informacji El Nacional jest gotowy, aby pokonać Chelsea w wyścigu po środkowego obrońcę Sevilli – Julesa Kounde. Sternicy The Reds mają zamiar wydać krocie na transfer z udziałem zawodnika.

Jules Kounde to jeden z najbardziej rozchwytywanych obrońców na rynku

Faworytami do pozyskania piłkarza wydawały się takie kluby jak Chelsea, czy Real Madryt

El Nacional podaje, że do gry o zawodnika na poważnie włączył się Liverpool

Liverpool stworzy defensywę nie do przejścia?

Liverpool FC według najnowszych doniesień medialnych może aktywować klauzulę odstępnego za Kounde, wynoszącą 90 milionów euro (75 milionów funtów). The Reds dokonaliby tym samym jednego z najdroższych transferów z udziałem obrońcy w historii Premier League.

El Nacional twierdzi, że Kounde przystał już na warunki indywidualne zaproponowane przez klub z Anfield Road. Jest to o tyle ciekawe, że faworytami do pozyskania piłkarza wydawały się takie kluby jak Chelsea, czy Real Madryt. Tymczasem wygląda na to, że do gry o zawodnika na poważnie włączył się Liverpool.

Kounde to bez wątpienia jedna z kluczowych postaci w zespole Julena Lopeteguiego, który zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga. Francuz miał też duży wkład w triumf Andaluzyjczyków w Lidze Europy w 2020 roku.

Były zawodnik Bordeaux jak na razie w tej kampanii wystąpił w 17 ligowych meczach. Sevilla zachowała w nich dziewięć razy czyste konto.

Gdyby Kounde trafił do Liverpoolu, to konkurencję do gry miałby niezwykłą. Na środku obrony w ekipie Juergena Kloppa mogą grać: Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Joel Matip, czy Joe Gomez oraz Andrew Robertson. Mimo wszystko menedżer The Reds jest gotowy na wzmocnienie jeszcze bardziej siły defensywnej swojej drużyny.

