Liverpool ma na liście życzeń gwiazdę Realu. Jest decyzja

fot. PA Images Na zdjęciu: Arne Slot

Camavinga na radarach Liverpoolu. Gwiazda Realu reaguje

Liverpool znakomicie wszedł w sezon, ale później przydarzył się kryzys, który trwa do teraz. Zespół nie może ustabilizować wyników, spadł na szóste miejsce w tabeli Premier League i na dobrą sprawę wypisał się już w zasadzie z walki o mistrzostwo Anglii. Posadę na Anfield wciąż utrzymuje Arne Slot, choć ta nie jest w pełni bezpieczna. Media uważają, że The Reds mogą w najbliższych miesiącach zwolnić Holendra i zatrudnić w jego miejsce Xabiego Alonso.

Niezależnie od decyzji w sprawie Slota, Liverpool przygotowuje się do letniego okienka. Przed tym sezonem wydał olbrzymie pieniądze na wzmocnienia, ściągając Alexandra Isaka, Floriana Wirtza czy Hugo Ekitike. W najbliższych miesiącach nie będzie już działał z takim rozmachem, ale oczywiście planuje sprowadzić jakościowych piłkarzy. Wzmocnieniem w środku pola mógłby okazać się Eduardo Camavinga, który znalazł się na radarach angielskiego giganta.

Francuz rozmyślał nad swoją przyszłością na Santiago Bernabeu. Prawdą jest, że jego pozycja w zespole nie jest najsilniejsza. Kibice wyżej cenią Federico Valverde czy Aureliena Tchouameniego, więc ten niekiedy występuje też na lewej stronie defensywy. Liverpool wyczuł szansę na przejęcie Camavingi, ale ostatecznie będzie musiał obejść się smakiem. „Defensa Central” ujawnia decyzję środkowego pomocnika, który zamierza kontynuować karierę w barwach Realu Madryt.