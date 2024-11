Liverpool szuka nowego stopera. Na celowniku piłkarz z Serie A

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sam Beukema obserwowany przez The Reds

Liverpool FC w obliczu niepewnej przyszłości Virgila van Dijka, któremu wygasa kontrakt w raz z końcem tego sezonu, koncentruje się na poszukiwaniach nowego środkowego obrońcy. Jak informuje portal “Caught Offside”, klub z Anfield Road analizuje kilka opcji, a Sam Beukema uchodzi za bardziej przystępną finansowo alternatywę wobec Goncalo Inacio czy Murillo.

Holender notuje świetne występy w Serie A i wzbudza zainteresowanie nie tylko Liverpoolu, ale także Juventusu, Realu Madryt i Atletico Madryt. Mimo silnej konkurencji, The Reds mogą mieć przewagę w wyścigu o 25-letniego obrońcy dzięki menedżerowi Arne Slotowi, który zna zawodnika z czasów pracy w Eredivisie i próbował sprowadzić go do Feyenoordu Rotterdam.

Sam Beukema dołączył do Bologni w zeszłym sezonie, przechodząc z AZ Alkmaar za kwotę niespełna ośmiu milionów euro. Obecnie, według portalu transfermarkt.de, wartość rynkowa obrońcy wzrosła do 18 milionów euro. Łącznie we włoskim zespole rozegrał 48 meczów, zdobywając dwie bramki i zaliczając dwie asysty. W przeszłości Beukema reprezentował również barwy holenderskiego klubu Go Ahead Eagles.

Liverpool jest liderem Premier League, a przewaga podopiecznych Slota nad drugim w tabeli Manchesterem City wynosi już osiem punktów.