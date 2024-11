Real Madryt goni Barcelonę w La Liga. Przełamanie Mbappe [WIDEO]

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Mbappe i Valverde zagwarantowali Realowi komplet punktów

Real Madryt w niedzielę wieczorem rywalizował w 14. kolejce La Ligi z Leganes. Wyjazdowe starcie miało podwójną stawkę, bowiem zwycięstwo sprawiło, że Królewscy zmniejszyli dystans w tabeli ligowej do FC Barcelony. Po trafieniach Kyliana Mbappe, Federico Valverde i Jude’a Bellinghama podopieczni Carlo Ancelottiego zdobyli komplet punktów, wygrywając (3:0).

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Kibice zebrani na Estadio Municipal w Leganes na pierwszego gola musieli czekać aż do 43. minuty. Pod koniec pierwszej połowy wynik meczu otworzył Kylian Mbappe. Defensywa gospodarzy popełniła fatalny w skutkach błąd, który wykorzystał Vinicius Junior. Brazylijczyk dopadł do piłki jako pierwszy i wystawił futbolówkę do pustej bramki koledze z zespołu. Dla Mbappe było to pierwsze trafienie od ponad miesiąca. Ostatni raz na listę strzelców wpisał się 19 października podczas konfrontacji z Celtą Vigo.

Zafunkcjonowała współpraca na linii Vinicius-Mbappe! 👑 Ten pierwszy wystawił piłkę jak na tacy Francuzowi i Real trafił do siatki! 🔥



📺 Mecz Królewskich z Leganes trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/ik350vS646 pic.twitter.com/3P05YjVJIB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 24, 2024

Wynik meczu na 2:0 w 66. minucie podwyższył Federico Valverde. Urugwajczyk zagrał na nietypowej dla siebie pozycji, bowiem Carlo Ancelotti wystawił go na prawej stronie defensywy. Co ciekawe nominalny pomocnik pełnił w tym spotkaniu funkcję kapitana Realu. Bramka reprezentanta Urugwaju padła po rzucie wolnym. Królewscy sprytnie rozegrali stały fragment gry, a Valverde strzałem po ziemi pokonał bramkarza rywali. Ostatni cios padł w 86. minucie, gdy wynik meczu ustalił Jude Bellingham.

Kapitalnie rozegrany rzut wolny przez Real Madryt i niezwykle precyzyjny strzał Fede Valverde! 🎯💥



📺 Oglądaj LaLiga w CANAL+ online: https://t.co/ik350vS646 pic.twitter.com/AIVWbcfYFH — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 24, 2024

Komplet punktów w starciu z Leganes zapewnił im powrót na 2. miejsce w lidze. Obecnie aktualni mistrzowie mają na swoim koncie 30 punktów. Strata do FC Barcelony zmniejszyła się do 4 oczek. Warto zaznaczyć, że Real Madryt ma jeden mecz zaległy.

Leganes 0:3 Real Madryt (Mbappe 43′, Valverde 66′, Bellingham 86′)