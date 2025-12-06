Liverpool chce zastąpić Salaha wielką gwiazdą! Hit transferowy

Mohamed Salah co jakiś czas jest łączony ze zmianą klubu. Liverpool szuka więc następcy Egipcjanina. Zdaniem dziennika Bild na liście życzeń jest czterech piłkarzy w tym m.in. Rodrygo z Realu Madryt.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Oto potencjalni następcy Mohameda Salaha w Liverpoolu

Liverpool nie potrafi ustabilizować formy w sezonie 2025/2026. Ich postawa w Premier League pozostawia wiele do życzenia. Zawodzi nie tylko drużyna jako całokształt, ale przede wszystkim poszczególni piłkarze. Jak na razie letnie wzmocnienia okazały się totalną katastrofą. Nie pomaga również Mohamed Salah, który w poprzedniej kampanii ciągnął The Reds na swoich barkach.

W przypadku Egipcjanina ostatnio ponownie głośno mówi się o potencjalnym odejściu z Anfield Road. Raz jeszcze pojawiły się plotki, że Salah może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Tym razem w grę nie wchodzi już tak lukratywna oferta, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Temat odejścia Salaha będzie wracał jak bumerang, zwłaszcza że piłkarz zbliża się do końca kontraktu. Jego obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku. W momencie zakończenia kontraktu będzie miał 35 lat i niewykluczone, że sam klub z niego zrezygnuje.

W takim przypadku Liverpool chce być przygotowany na wszystko i wcześniej ściągnąć zawodnika, który może go zastąpić. Z informacji dziennika Bild wynika, że na liście życzeń znalazła się czterech potencjalnych następców. Najgłośniejsze nazwisko to bez wątpienia Rodrygo, czyli skrzydłowy Realu Madryt. Poza nim są również Michael Olise z Bayernu, Kenan Yildiz z Juventusu i Iliman Ndiaye z Evertonu.