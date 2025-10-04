Liverpool chce przejąć cel transferowy Chelsea. Szykuje się głośny transfer

Liverpool rozważa wzmocnienie środka obrony w styczniowym oknie transferowym. Na radarze mistrzów Anglii znalazł się Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona - donosi "talkSPORT".

Ousmane Diomande łączony z Liverpoolem

Liverpool szykuje się do wzmocnienia środkowej linii defensywnej w nadchodzącym oknie transferowym. Problemy kadrowe w obronie sprawiają, że działacze The Reds szukają nowych opcji, które pozwolą klubowi utrzymać wysoką jakość gry w dalszej części sezonu 2025/26.

Virgil van Dijk starzeje się, a poważna kontuzja kolana Giovanniego Leoniego wyklucza z gry na dłuższy czas. Sytuację komplikuje również fakt, że Ibrahima Konate zbliża się do końca kontraktu. To sprawia, że Liverpool musi szybko działać. Na celowniku klubu z Anfield znalazł się Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona.

21-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej imponuje formą w Portugalii, co tłumaczy jego stałą obecność w kontekście czołowych klubów Europy. Latem Diomande był również w orbicie zainteresowań Chelsea, która ostatecznie zdecydowała się na sprowadzenie Jorrela Hato. The Blues nadal śledzą sytuację utalentowanego Iworyjczyka.

Nie można zapominać także o Marcu Guehim, który w Crystal Palace ugruntował pozycję jednego z najlepszych obrońców Premier League i wciąż jest wymieniany w kontekście transferu do topowych zespołów. Liverpool mógłby pozyskać Diomande już w styczniu. Sporting oczekuje za 21-latka około 60 milionów euro. Młody obrońca ostatnio pojawił się także w kontekście możliwego transferu do Realu Madryt, co potwierdza jego rosnącą wartość rynkową.

