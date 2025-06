Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Nick Woltemade na radarze Liverpoolu

Liverpool FC sięgnął po mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25. Arne Slot, który objął drużynę po legendarnym Jurgenie Kloppie, już w swoim debiutanckim sezonie pokazał, że potrafi udźwignąć presję i poprowadzić zespół do sukcesu. Choć w krajowych rozgrywkach The Reds zachwycili ofensywnym stylem, to nieco gorzej spisali się w Lidze Mistrzów. Ich przygoda zakończyła się już na etapie 1/8 finału, gdzie musieli uznać wyższość Paris Saint-Germain.

Z myślą o kolejnym sezonie, priorytetem transferowym holenderskiego menedżera ma być napastnik. Wszystko z powodu niepewnej przyszłości Darwina Nuneza, który po raz kolejny rozczarował formą i skutecznością. Według CaughtOffside, klub z Anfield Road zagiął parol na Nick Woltemade, który znakomicie spisuje się w barwach VfB Stuttgart.

Co istotne, rozmowy w sprawie transferu niemieckiego snajpera zostały już zainicjowane przez mistrzów Anglii. Cena wywoławcza za 23-latka ma wynosić około 50 milionów euro, co przy obecnych realiach rynku transferowego może być uznane za atrakcyjną kwotę. W minionej kampanii Woltemade zdobył 17 bramek na wszystkich frontach i dorzucił trzy asyst w 33 spotkaniach. Był jednym z motorów napędowych zespołu, który przez długie tygodnie bił się w czołówce Bundesligi i zdobył Puchar Niemiec po triumfie nad Arminią Bielefeld.