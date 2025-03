Liverpool chce sprowadzić tego napastnika. W grze ponad 70 mln euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Matheus Cunha na radarze Liverpoolu

Liverpool FC jest liderem tabeli Premier League z przewagą 15 punktów nad drugim Arsenalem. Drużynę latem czeka spora przebudowa, ponieważ kilku kluczowych zawodników może odejść. W związku z tym klub zamierza dodać jakości do swojej ofensywy, a jednym z głównych celów transferowych będzie Matheus Cunha z Wolverhampton Wanderers. Co ciekawe, napastnik jest również obserwowany przez Arsenal.

Brazylijczyk od momentu przeprowadzki na Molineux Stadium z Atletico Madryt w 2023 roku znacząco rozwinął swoją karierę. 25-latek imponuje formą w tym sezonie i zdobył 13 bramek w 26 spotkaniach ligowych. Dołożył także dwa trafienia w Pucharze Anglii. Jego wszechstronność, technika i umiejętność gry w różnych systemach sprawiają, że pasowałby do stylu gry Arne Slota.

Matheus Cunha jest związany z Wolverhampton aż do połowy 2029 roku. Jego umowa zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 74 milionów euro. The Reds uważnie śledzą sytuację brazylijskiego napastnika i w przypadku niepowodzenia negocjacji z Alexandrem Isakiem z Newcastle United mogą zdecydować się na nieoczekiwany ruch. Niepewna przyszłość Mohameda Salaha i Darwina Nuneza zmusza angielskiego giganta do poszukiwań nowej gwiazdy, która wzmocni ofensywę zespołu.