Liverpool chce defensora. Gigant szykuje ofertę

Joel Ordonez rozchwytywany przez angielskie kluby

Liverpool i Chelsea podjęły konkretne kroki w sprawie transferu Joela Ordoneza. Jak informuje „TEAMtalk”, oba kluby w ostatnich tygodniach skontaktowały się z otoczeniem 21-letniego obrońcy Club Brugge, by zbadać możliwość sprowadzenia już w styczniu. Co ważne, sam zawodnik jest zdecydowany na przeprowadzkę do Premier League.

Na Anfield panuje przekonanie, że zimowe okno będzie kluczowe dla odbudowy linii defensywnej. Ibrahim Konate prezentuje słabą formę. Problemy kadrowe zmusiły mistrzów Anglii do przyspieszenia działań na rynku. Priorytetem The Reds był Marc Guehi, jednak Crystal Palace nie zamierza sprzedawać swojego podstawowego stopera w trakcie sezonu. To sprawia że Ordonez obserwowany stał się jednym z najpoważniejszych kandydatów do wzmocnienia defensywy.

Zainteresowanie 21-letnim Ekwadorczykiem nie ogranicza się jednak do Liverpoolu. Chelsea również monitoruje jego sytuację, a Moises Caicedo, który zna zawodnika z akademii Independiente oraz kadry narodowej, miał przekazać klubowi bardzo pozytywną opinię o młodym stoperze.

Wszystko wskazuje na to, że Ordonez będzie jednym z najgorętszych nazwisk nadchodzącego zimowego okna transferowego. Club Brugge jest gotowe do negocjacji, piłkarz chce spróbować sił w Premier League. W tym sezonie Ekwadorczyk rozegrał już 18 spotkań i zdobył jedną bramkę. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 28 milionów euro.