PSG walczy o wielki talent. Manchester United włączył się do gry

Martin Baturina to jeden z celów transferowych Paris Saint-Germain. Jak przekonuje portal caughtoffside.com pomocnikiem zainteresowany jest także Manchester United.

Giganci biją się o Martina Baturinę z Dinamo Zagrzeb

Paris Saint-Germain przed rozpoczęciem zimowego okna transferowego pracuje nad sprowadzeniem jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Francuski gigant chce jak najszybciej domknąć transakcję, aby uprzedzić inne kluby. Martin Baturina, bo o nim mowa generuje ogromne zainteresowanie wśród topowych drużyn w Europie.

Paryżanie za 21-letniego wychowanka Dinamo Zagrzeb oferują 25 milionów euro. Taka kwota nie zadowala jednak chorwackiego zespołu, który nie zamierza sprzedawać Baturiny w styczniu. Najnowsze informacje portalu caughtoffside.com sugerują, że ostatnio do gry o angaż pomocnika dołączył również Manchester United. Czerwone Diabły chcą rzucić wyzwanie PSG i przekonać gracza do przeprowadzki na Old Trafford.

Póki co zimowy transfer wydaje się mało prawdopodobny. Natomiast w perspektywie letniego okna transferowego trudno spodziewać się, aby Dinamo Zagrzeb udało się zatrzymać w klubie tak utalentowanego piłkarza. Oprócz Man United i PSG zainteresowanie Baturiną wyrazili również Manchester City, Liverpool, Real Madryt czy FC Barcelona.

W tym sezonie Martin Baturina ma na swoim koncie 21 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst. Obecna umowa z Dinamo Zagrzeb obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 20 milionów euro.