Arne Slot poprosił Liverpool o hitowy transfer. Prosto od ligowego rywala

PA Images Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce Christophera Nkunku

Liverpool tego lata przeprowadzi najprawdopodobniej kilka bardzo ciekawych transferów. A to głównie z tego powodu, że od miesięcy mówi się o tym, że z klubu odejść ma wielu podstawowych graczy. Mowa tu m.in. o Darwinien Nunezie oraz Luisie Diazie. To sprawia, że linia ofensywna przejdzie spore zmiany, szczególnie na pozycji środkowego napastnika. To właśnie nowa dziewiątka jest głównym celem Liverpoolu.

Według informacji przekazanych przez serwis „FootMercato”, Arne Slot poprosił władze Liverpoolu o transfer Christophera Nkunku. Gracz Chelsea nie ma zbyt wielkiej przyszłości w barwach swojego klubu i najpewniej latem będzie mógł szukać sobie nowego klubu i właśnie ten fakt chcą wykorzystać władze The Reds. Mimo tego Francuz to wciąć wartościowy zawodnik, który może pomóc zespołowi holenderskiego trenra.

Christopher Nkunku w tym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 14 goli oraz zanotował pięć asyst. Na murawie spędził jednak nieco ponad 2000 minut. W przeszłości 27-letni napastnik związany był z RB Lipsk oraz zespołem PSG. Na koncie ma on także 14 występów w reprezentacji swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza na 45 milionów euro, a jego umowa w Londynie wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

