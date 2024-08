fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool walczył o Zubimendiego. Transfer nie doszedł do skutku

Liverpool dokonał tego lata kluczowej zmiany na ławce trenerskiej. Odchodzącego Juergena Kloppa zastąpił Arne Slot, który ma być twarzą nowego projektu. Na Anfield spodziewano się także rewolucji kadrowej, lecz póki co do takowej nie doszło. Klub nie przeprowadził bowiem żadnego transferu, a odeszli jedynie Fabio Carvalho, Joel Matip i Thiago Alcantara.

Holenderski menedżer kilkukrotnie podkreślał, że jest zadowolony z obecnego składu, a transfery wcale nie są konieczne. W ostatnich dniach media rozpisywały się natomiast na temat prawdopodobnej przeprowadzki Martina Zubimendiego na Wyspy Brytyjskie. Określono go transferowym priorytetem Liverpoolu, bowiem pion sportowy miał się rozglądać za zawodnikiem na pozycję numer “sześć”. Reprezentant Hiszpanii potwierdził w sezonie 2023/2024, że jest jednym z najlepszych defensywnych pomocników na świecie, a swego czasu bardzo poważnie zabiegała o niego Barcelona.

Liverpool prowadził intensywne rozmowy z Realem Sociedad, a transfer wydawał się być praktycznie przesądzony. Na finiszu Zubimendi zmienił swoją decyzję i postanowił pozostać w klubie, który reprezentuje od początku swojej kariery.

Na konferencji prasowej przed ligowym debiutem Slot potwierdził, że faktycznie Liverpool bardzo mocno interesował się sprowadzeniem Zubimendiego.

– Niełatwo jest znaleźć zawodników, którzy mogą wzmocnić nasz skład. Jednym z nich był Zubimendi, jednak nie zdecydował się do nas przyjść. Daliśmy z siebie wszystko, ale jeśli zawodnik nie chce transferu to oczywistym jest, że do niego nie dojdzie – zaznaczył trener The Reds.