RB Lipsk jest blisko poważnego wzmocnienia. Według Bilda do wicemistrza Niemiec przeniesie się Andre Silva.

Lipsk zrobi się przed nowym sezonem

W sezonie 2020/2021 RB Lipsk dość długo dotrzymywał kroku Bayernowi w Bundeslidze. Na finiszu drużyna Juliana Nagelsmanna miała jednak zniżkę formy i do Bawarczyków straciła finalnie aż 13 punktów.

Lipsk w przyszłym sezonie chce być bardziej konkurencyjny dla monachijczyków. Dlatego nie próżnuje na rynku transferowym. Wydał już bowiem blisko 70 milionów euro. Barwy klubu ze wschodnich Niemiec od lipca reprezentować będą: Josko Gvardiol, Mohamed Simakan, czy Benjamin Henrichs. Zdecydowanie najciekawsze wzmocnienie zostanie jednak dopiero potwierdzone.

Bild twierdzi, że RB Lipsk zapłaci Eintrachtowi Frankfurt 23 miliony euro za Andre Silvę. Sprawa jest ponoć przesądzona, a Portugalczyk zarabiać będzie rocznie cztery miliony euro.

Silva to brakujący element w układance Jessego Marscha. Lipsk w minionej kampanii strzelił tylko 60 goli. To blisko 40 mniej niż Bayern. Aż pięć ekip było lepszych od graczy Lipska w liczbie zdobytych bramek. Silva do siatki rywali w poprzednim sezonie ligowym trafił aż 28 razy. Więcej strzelonych goli od Portugalczyka miał jedynie Robert Lewandowski (41).

