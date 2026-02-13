Lipsk może zarobić olbrzymie pieniądze. Uznane marki czają się na transfer

RB Lipsk może rozstać się z Christophem Baugartnerem. Austriak wzbudza zainteresowanie wśród klubów Premier League i Serie A. Niemiecki klub może zarobić na odejściu swojej gwiazdy nawet 40 milionów euro - donosi "Fussball Daten".

kolvenbach / Alamy Na zdjęciu: Christoph Baumgartner

Kolejka chętnych po Christopha Baumgartnera

RB Lipsk w obecnym sezonie miał swoje kłopoty, ale dziś drużyna wydaje się, że jest na odpowiednich torach. Podopieczni Ole Wernera są na dobrej drodze, aby wywalczyć sobie awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Czerwone Byki już w niedzielę będą mogli potwierdzić niezłą formę. Tego dnia zmierzą się bowiem przed własną publicznością z VfL Wolfsburg.

Tymczasem dochodzą do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu RB Lipska. Serwis „Fussball Daten” informuje, że klub może opuścić Christoph Baugartner. Po Austriaka ustawiła się właśnie kolejka chętnych. Pomocnik znalazł się na celownikach: Interu Mediolan, AC Milanu, Tottenhamu Hotspur, Aston Villi oraz Brighton & Hove Albion.

RB Lipsk może zarobić pokaźną kwotę na odejściu Christopha Baumgartnera. Czerwone Byki oczekują za swojego zawodnika ofert w granicach 35-40 milionów euro. Tyle pieniędzy zatem muszą wyłożyć na stół zainteresowane strony, jeśli chcą pozyskać reprezentanta Austrii.

Christoph Baumgartner w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce RB Lipska. Statystyki pomocnika są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.