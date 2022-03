Źródło: The Sun

Riyad Mahrez wciąż nie przedłużył umowy z Manchester City, która wygasa 30 czerwca przyszłego roku. Sytuację tę chcą wykorzystać giganci.

Umowa Riyada Mahreza z Manchesterem City wygasa 30 czerwca przyszłego roku

Sytuację tę chcą wykorzystać PSG i Chelsea

Kluby z Paryża i Londynu mają wykonać ruch w najbliższym oknie transferowym

PSG i Chelsea chcą upolować okazję

Latem 2018 roku Manchester City sfinalizował wyczekiwany zakup i do Obywateli dołączył Riyad Mahrez, który znacznie przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa Anglii przez Leicester City. Algierczyk powtórzył ten wyczyn dwukrotnie w barwach nowego zespołu, dla którego zagrał już 175 razy (60 goli i 44 asysty).

Mahrez musiał rywalizować o miejsce w podstawowym składzie Manchesteru City. W tym sezonie Algierczyk gra regularnie, a dodatkowo prezentuje wyborną formę. 31-latek na boisko wybiegł 33 razy (21 zdobytych bramek i 7 asyst).

Aktualna umowa Mahreza wiąże go z Manchesterem City do 30 czerwca 2023 roku. Sytuacja ta sprawia, ze pozyskaniem 31-latka zainteresowały się dwa kluby. Algierczyka w swoich szeregach widzi PSG. Jest to spowodowane tym, że Paryż po zakończeniu tego sezonu opuścić ma Angel Di Maria. Wicemistrz Francji w skrzydłowym mistrza Anglii upatruje idealnego następcę Argentyńczyka.

Do gry o pozyskanie Mahreza dołączyła Chelsea, która ma zamiar znów wygrać Premier League. The Blues do tego potrzebują jednak skutecznych piłkarzy, a takim z pewnością jest Algierczyk, który nie zawodzi w kluczowych momentach. Londyńczycy chcieliby kupić 31-latka za około 25-33 miliony funtów.

