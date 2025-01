ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Lewandowski i Raphinha pod lupą saudyjskich klubów

Kluby z Arabii Saudyjskiej kilka lat temu wstrząsnęły rynkiem, sprowadzając do siebie takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Neymar czy Karim Benzema. Zdaje się, że tamtejsze zespoły nie mają zamiaru się zatrzymywać. Jak donosi kataloński dziennik “SPORT”, drużyny z Półwyspu Arabskiego planują bowiem wybrać się na zakupy do Barcelony. Ekipy z Bliskiego Wschodu obserwują aż pięciu zawodników, którzy na co dzień przywdziewają koszulkę popularnej Dumy Katalonii.

Chodzi o Roberta Lewandowskiego, Raphinhę, Frenkiego de Jonga, Andreasa Christensena oraz Ansu Fatiego – precyzuje wyżej wspomniana gazeta. O ile pozyskanie Polaka i Brazylijczyka graniczy z cudem, to FC Barcelona jest gotowa wysłuchać ofert za Holendra, Duńczyka i Hiszpana. W ostatnim czasie Ansu Fati nie łapie się nawet do kadry meczowej zespołu Blaugrany, więc katalońscy włodarze najprawdopodobniej będą dążyć do sprzedaży 22-letniego atakującego.

Zatem przeprowadzka młodego skrzydłowego jest prawdopodobna już podczas trwającego zimowego okienka transferowego. W przypadku pozostałych piłkarzy bardziej możliwe byłoby odejście w trakcie letniego okna. Andreas Christensen w obecnym sezonie rozegrał tylko 1 mecz, ponieważ pauzuje z powodu kontuzji. Natomiast Frenkie de Jong dopiero co wyleczył uraz i z tygodnia na tydzień odgrywa coraz ważniejszą rolę w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.