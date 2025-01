Associated Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (FC Barcelona)

Barcelona wraca do gry i działa ws. transferu gwiazdora United

Barcelona niedawno rozwiązała problemy dotyczące rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora. Duma Katalonii miała uporać się z wszelkimi niedogodnościami związanymi z Financial Fair Play i może wrócić na rynek transferowy. Jednak to nie oznacza, że może działać bez przeszkód. Sprowadzenie nowego zawodnika będzie wymagało sprzedaży piłkarza, który aktualnie znajduje się w kadrze.

Angielskie i hiszpańskie media zgodnie donoszą, że na celowniku Barcy znajduje się Marcus Rashford. Teraz Blaugrana chce zintensyfikować swoje działania i odważnie ruszyć po Anglika. W tym celu będzie musiała pożegnać przynajmniej jednego ze swoich graczy. Portal Relevo ujawnia, że ze stolicą Katalonii ma rozstać się Ansu Fati. Hansi Flick nie widzi miejsca dla 22-latka pod swoimi skrzydłami – wychowanek FCB nie znalazł się w kadrze meczowej na oba spotkania Superpucharu.

Ansu Fati w tym sezonie zaliczył zaledwie osiem występów, a na boisku spędził tylko 186 minut. Z kolei Marcus Rashford został odsunięty na boczny tor przez Rubena Amorima – Portugalczyk kwestionował podejście Anglika do wykonywanej pracy, a napastnik… potwierdził chęć zmiany otoczenia. Kontrakt 27-latka z United jest ważny do 30 czerwca 2028 roku, natomiast portal Transfermarkt wycena go na 55 milionów euro.