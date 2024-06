Mourinho wkracza do gry. Chce transferu największej polskiej gwiazdy

Robert Lewandowski ponownie jest łączony z transferem do Fenerbahce. Jak informuje serwis Fotomac, z Polakiem ma pogadać Jose Mourinho.

James Moy / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Robert Lewandowski na radarze Fenerbahce. Do gry wkracza Mourinho

Sezon 2023/2024 nie był aż tak udany dla Roberta Lewandowskiego, co zrodziło plotki o jego ewentualnym odejściu z Barcelony. Mimo że Polak jasno zadeklarował chęć pozostania w klubie, to w mediach nadal pojawiają się informacje na temat transferu.

– Tak, pożegnanie zdecydowanie nie wchodzi w grę, nie ma tematu. Teraz znów czuję się dobrze fizycznie. […] Na dziś mówię: tak będzie przez co najmniej dwa lata – powiedziałnapastnik pod koniec kwietnia, jego słowa cytuje serwis FCBarca.com.

Ostatnie wydarzenia w Barcelonie pokazały, że niespodziewane zwroty akcji są jak najbardziej możliwe. Wystarczy przypomnieć konferencję prasową, na której Xavi, Joan Laporta i Deco deklarowali kontynuację współpracy na kolejny sezon. Natomiast kilka tygodni później na stanowisku trenera Hiszpana zastąpił Hansi Flick.

Tymczasem turecki portal Fotomac poinformował, że transferem Lewandowskiego mocno interesuje się Fenerbahce, którym od niedawna zarządza Jose Mourinho. Według tego źródła Polak jest postrzegany jako idealne wzmocnienie składu.

Jakiś czas temu Lewandowski dementował sensacyjne informacji o Fenerbahce. Jednak teraz do gry ma wkroczyć sam Mourinho. Ponoć Portugalczyk chce osobiście przekonać napastnika Barcelony do przenosin do Stambułu.

