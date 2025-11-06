Lewandowski ma jasny plan ws. przyszłości. Ten klub ma pierwszeństwo

Robert Lewandowski nie będzie spieszyć się z podjęciem decyzji ws. przyszłości. Jak podaje serwis Meczyki.pl, zanim usiądzie do rozmów z innymi klubami, chce przeanalizować propozycję FC Barcelony.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona dostała pierwszeństwo od Lewandowskiego

Robert Lewandowski zbliża się do końca kontraktu z FC Barceloną. Obecna umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment trudno przewidzieć, czy Polak pozostanie w klubie. Hiszpańskie media nie są zgodne, ponieważ część uważa, że to ostatni sezon 37-latka w Dumie Katalonii, inni zaś twierdzą, że niebawem otrzyma propozycję przedłużenia kontraktu.

Sam piłkarz zdradził, że nie zamierza spieszyć się z podjęciem decyzji. Warto dodać, że od 1 stycznia będzie mógł negocjować z dowolnym klubem. Jednak nowe informacje ws. przyszłości kapitana reprezentacji Polski przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

Zanim Lewandowski podejmie decyzję i rozpocznie ewentualne rozmowy z innymi, chce być fair wobec Barcelony i zapozna się z ich propozycją. Wszystko wskazuje więc na to, że Polak priorytetowo traktuje Blaugranę, która dostała pierwszeństwo przed innymi klubami.

Niedawno okazało się, że Lewandowski był blisko odejścia z Barcelony za kadencji Xaviego. Hiszpański trener miał przygotowaną listę zawodników, którzy mieli zostać sprzedani, a Polak znalazł się wśród nich. Ostatecznie z klubem pożegnał się były pomocnik.

Na ten moment Lewandowski rozegrał w Barcelonie 158 spotkań, w których zdobył 105 goli i zanotował 20 asyst.