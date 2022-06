Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i Barcelona rozmawiają o przenosinach Polaka na Camp Nou. Napastnik Bayernu rozmawia też jednak z innym gigantem.

Robert Lewandowski cenił sobie współpracę z Juergenem Kloppem

Być może panowie znów będą w jednym klubie

Polak rzekomo rozmawia bowiem z Liverpoolem

Lewandowski rozmawia z klubem z Premier League

Tego lata Robert Lewandowski zapewne opuści Bayern. Polak nie wyobraża sobie dalszego grania dla mistrza Niemiec. Zwłaszcza, że chętna na transfer kapitana polskiej reprezentacji jest Barcelona. Poczyniła ona już w tej sprawie kroki i wysłała do Monachium ofertę w wysokości 32 miliony euro plus 5 w bonusach.

Lewandowski zdaje się być skoncentrowany na transferze do Barcelony. Polak wie jednak, że sytuacja finansowa klubu z siedzibą na Camp Nou jest daleka od dobrej. Transfer może zatem nie dojść do skutku przez brak funduszy. Napastnik Bayernu rozmawia zatem z innym klubem. Tak twierdzi Daniel Kaniewski, agent Kamila Grosickiego.

– Zrobiło się dużo ruchów ze strony Liverpoolu. Współpracuję z firmą, która działa również z The Reds. Jest duży ruch na rynku transferowym w Anglii, połączyłem wszystkie kropki i wyszło mi jedno: Lewandowski rozmawia z Liverpoolem. Wyobrażałem sobie, że Robert może być na celowniku klubu, który przegra Ligę Mistrzów. I tak dokładnie jest -powiedział Kaniewski. Jego zdaniem Liverpool to świetne miejsce do gry.

– Liverpool jest bogatym i poukładanym klubem. Barcelona znajduje się na etapie odbudowy. Nie dziwmy się Lewandowskiemu, że nie rozmawia tylko z Barceloną. Nie wiemy, jakie pieniądze Barca jest w stanie zapłacić, a przecież Bayern nie będzie chciał go oddać za darmo. Real czy Liverpool stać na zapłacenie większej kwoty niż obecnie Barcelonę – dodał Kaniewski.

