Sane coraz bliżej powrotu do Premier League. Potentat zainteresowany

ANP / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane celem transferowym Arsenalu

Leroy Sane z tygodnia na tydzień jest coraz bliżej odejścia z Bayernu Monachium. Kontrakt 29-letniego skrzydłowego z niemieckim klubem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, a więc do zakończenia obecnego sezonu. W tym momencie niewiele wskazuje na to, że strony zwiążą się nową umową, choć taki scenariusz nie jest całkowicie wykluczony. Jeśli ostatecznie nie dojdzie do prolongaty, to doświadczony zawodnik będzie dostępny na rynku na podstawie wolnego transferu.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że w takim przypadku 69-krotny reprezentant Niemiec najprawdopodobniej zaliczy bardzo miękkie lądowanie. Zdaniem wspomnianego dziennikarza poważne zainteresowanie prawym napastnikiem wykazuje Arsenal. Londyńscy włodarze są gotowi przedstawić Leroyowi Sane ofertę kontraktu, o ile 29-latek będzie chętny na powrót do Premier League, gdzie w przeszłości miał okazję grać dla Manchesteru City.

Atakujący przywdziewa koszulkę lidera Bundesligi od lipca 2020 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 49 milionów euro ze wspomnianego wyżej Manchesteru City. Wcześniej skrzydłowy występował w barwach Schalke 04 Gelsenkirchen, którego jest wychowankiem. Niemiecki gwiazdor w trykocie bawarskiego zespołu rozegrał łącznie 210 meczów, zdobył 57 bramek i zaliczył 50 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia piłkarza na 38 milionów euro.