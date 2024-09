Leon Goretzka to piłkarz, który znajduje się w kręgu zainteresowań Barcelony - podaje kataloński dziennik SPORT. Barca planuje bowiem poważnie wzmocnić środek pola.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Leon Goretzka przymierzany do Barcelony

FC Barcelona w najbliższych oknach transferowych planuje poważnie wzmocnić środek pola. Mimo że Sergio Busquets już od ponad roku nie występuje w koszulce Dumy Katalonii, to Barca nadal nie znalazła odpowiedniego następcy swojej legendy. Oriol Romeu kompletnie nie sprawdził się w tej roli, co poskutkowało powrotem zawodnika do Girony.

Włodarze Blaugrany wytypowali już trzech piłkarzy, których będą obserwować w kontekście ewentualnego transferu w niedalekiej przyszłości. Jak podaje w czwartek katalońska gazeta “SPORT”, na radarze Barcelony znajdują się dwaj zawodnicy Bayernu Monachium – Joshua Kimmich oraz Leon Goretzka. Wicemistrz La Ligi oprócz tego monitoruje także sytuację Fabiana Ruiza z PSG.

Leon Goretzka już tego lata mógł opuścić stolicę Bawarii, jednak 29-letni pomocnik postanowił walczyć o wyjściowy skład w zespole prowadzonym przez Vincenta Kompany’ego. Kontrakt 57-krotnego reprezentanta Niemiec z mistrzem Bundesligi obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że gdy ponownie otworzy się okienko, będzie on dostępny w dość przystępnej cenie.

Wychowanek VfL Bochum w barwach Bayernu Monachium rozegrał łącznie 222 spotkania, zdobył 40 bramek i zaliczył 46 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową środkowego pomocnika na 30 milionów euro. Leon Goretzka bardzo dobrze wspomina współpracę z Hansim Flickiem, który obecnie opiekuje się Barceloną. Niewykluczone, że ich drogi znowu się skrzyżują.