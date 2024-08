Chelsea tego lata wypożyczy Davida Datro Fofanę do innego klubu. Faworytem w wyścigu o 21-letniego napastnika jest Leicester City - dowiedział się Fabrizio Romano.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: David Datro Fofana

David Datro Fofana może trafić do Leicester City

David Datro Fofana w styczniu 2023 roku za 12 milionów euro przeszedł z norweskiego Molde do Chelsea. 21-letni napastnik nie miał jednak szans na regularne występy w londyńskim zespole, dlatego od razu został wypożyczony do niemieckiego Unionu Berlin, a następnie na takiej samej zasadzie przeniósł się do angielskiego Burnley.

21-letni snajper tego lata wrócił do drużyny z Londynu, ale najwyraźniej nie przekonał do siebie szkoleniowca ekipy The Blues – Enzo Mareski. Trzykrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma bowiem powędrować na kolejne wypożyczenie. Według Fabrizio Romano Leicester City jest faworytem w wyścigu o Davida Datro Fofanę.

Przypomnijmy, że Lisy po roku nieobecności powróciły do Premier League i ponownie będą rywalizować na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Tam w walce o wyższe cele zespołowi The Foxes miałby pomóc właśnie iworyjski napastnik, który nie łapie się do podstawowego składu Chelsea.

Leicester City musi jednak liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ Davida Datro Fofanę na oku mają również hiszpański Villarreal oraz niemiecki VfB Stuttgart. Niewykluczony jest więc powrót 21-latka do Bundesligi, na boiskach której zawodnik dotychczas rozegrał 12 meczów i zdobył 1 bramkę.

Perspektywiczny atakujący ma zostać wypożyczony do nowego klubu z opcją lub obowiązkiem wykupu. Zatem londyński gigant nie wiąże już większych nadziei z byłym piłkarzem norweskiego Molde.