Legia stara się o byłego piłkarza Borussii Dortmund. Ma zastąpić Ziółkowskiego

Legia Warszawa chce, aby do zespołu dołączył Toni Papadopoulos. Jak podaje serwis Sky Sport Deutschland pierwsza oferta ok. 1,5 mln euro została odrzucona przez Lugano. Obrońca ma już uzgodniony kontrakt z polskim klubem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Toni Papadopoulos na liście życzeń Legii Warszawa

Legia Warszawa pod koniec letniego okna transferowego musi znaleźć nowego środkowego obrońcę. Wszystko przez to, że Jan Ziółkowski w najbliższych dniach opuści klub i przeniesie się do Serie A, gdzie podpisze kontrakt z AS Romą. Na konto Wojskowych z tytułu sprzedaży wpłynie 6,6 miliona euro. Dodatkowo triumfator Pucharu Polski zapewnił sobie 10% zysku z kolejnej sprzedaży.

Z racji tego, że Ziółkowski był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, Edward Iordanescu będzie potrzebował nowego stopera. Z informacji Sky Sport Deutschland wynika, że kandydat został już wytypowany. Jest nim Toni Papadopoulos, czyli zawodnik FC Lugano.

Grecki piłkarz urodzony w Stuttgarcie zgodził się na czteroletni kontrakt w Legii. Teraz potrzebne jest tylko porozumienie pomiędzy klubami odnośnie kwoty transferu. To może nie być łatwe, ponieważ pierwsza oferta, która opiewała na ok. 1,5 mln euro, została odrzucona przez Lugano. Papadopoulos naciska na zmianę otoczenia i transfer do 15-krotnego mistrza Polski.

Papadopoulos w przeszłości był związany z Borussią Dortmund. W latach 2021-2024 grał w rezerwach drużyny z Signal Iduna Park. Do ligi szwajcarskiej przeniósł się latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu. W Lugano rozegrał 53 mecze, w których zdobył 4 gole.