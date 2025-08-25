Legia Warszawa w poniedziałkowy wieczór ogłosiła transfer. Nowym zawodnikiem Wojskowych został Ermal Krasniqi. Kosowianin trafił do Polski na zasadzie wypożyczenia ze Sparty Praga.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Oficjalnie: Ermal Krasniqi wzmocnił Legię Warszawa!

Legia Warszawa w miniony weekend pauzowała i nie zagrała meczu w PKO Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Edwarda Iordanescu przygotowuje się do kluczowego meczu. Stołeczna drużyna już w czwartek zmierzy się z Hibernian w rewanżowym meczu IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wojskowi są dobrej sytuacji, ponieważ pierwszy mecz zakończył się ich triumfem 2:1.

Tymczasem w poniedziałkowy wieczór Legia Warszawa przygotowała niespodziankę swoim kibicom. Ogłoszony został bowiem transfer. Nowym zawodnikiem Wojskowych został Ermal Krasniqi, o czym poinformował klub za pośrednictwem mediów społecznościowych i oficjalnej strony. Zawodnik z Kosowa trafił do ekipy Edwarda Iordanescu na zasadzie wypożyczenia ze Sparty Praga.

– Dziękuję za miłe powitanie w klubie. Czuje się świetnie, jestem podekscytowany, będąc tutaj, w największym klubie w Polsce. Będę chciał pokazać to co mam najlepsze, żeby pomóc drużynie i mam nadzieję, że przywrócimy tytuł Legii. Moja główna pozycja to lewoskrzydłowy, ale mogę również występować na prawej stronie oraz w roli napastnika – powiedział 26-latek.

Ermal Krasniqi w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Sparty Praga. W tym czasie reprezentant Kosowa zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. 26-latek może się pochwalić również taką samą liczbą asyst.