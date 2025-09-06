Legia Warszawa sprzedała Szkurina. Transfer wewnątrz Ekstraklasy

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ilja Szkurin

Ilja Szkurin przeszedł z Legii Warszawa do GKS-u Katowice

Legia Warszawa w końcówce letniego okna transferowego sprzedała kolejnego zawodnika. Tym razem z klubem pożegnał się napastnik – Ilja Szkurin. Białorusin opuścił Wojskowych na zasadzie transferu definitywnego, przenosząc się do innego klubu z Ekstraklasy.

„26-letni Ilya Shkuryn związał się z GKS-em Katowice umową, która będzie obowiązywać przez trzy lata z opcją przedłużenia. Białoruski napastnik trafił do GieKSy z Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego” – poinformował GKS Katowice.

Szkurin trafił do Legii zimą bieżącego roku ze Stali Mielec za ponad milion euro. Dla stołecznego klubu rozegrał 25 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 2 asysty. Dla 26-latka zabrakło miejsce w składzie po letnich ruchach na rynku transferowym. Wojskowi sprowadzili m.in. Miletę Rajovicia, a także Antonio Colaka.

W nowym klubie, czyli GKS-ie Katowice będzie walczył o miejsce w składzie z trzema innymi napastnikami. Za zdobywanie bramek na stadionie przy ulicy Bukowej odpowiedzialni są Adam Zrelak, Aleksander Buksa i Maciej Rosołek. Po 7. kolejkach podopieczni Rafała Góraka zajmują 14. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 7 punktów. Okazję do debiutu będzie miał w starciu z Lechią Gdańsk.